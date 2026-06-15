5 Weton Naungan Satrio Wibowo yang Kaya Raya dan Masa Depan Cerah di Usia Tua Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat lima kelompok neptu weton naungan satrio wibowo yang diramalkan harus melewati perjuangan masa muda sebelum meraih masa depan cerah.

Kesulitan di awal kehidupan bukan tanda kesialan permanen, melainkan proses tempa sebelum kaya raya di usia tua tiba.

Setiap kelompok neptu weton memiliki titik balik usia yang berbeda-beda di mana kesuksesan dan kemakmuran mulai terbuka lebar.

Primbon Jawa mencatat bahwa ketekunan dan manajemen keuangan yang baik menjadi penentu apakah masa depan cerah itu benar-benar terwujud.

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Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Senin (15/6), berikut lima kelompok neptu weton naungan satrio wibowo yang kaya raya dan masa depan cerah di usia tua menurut primbon jawa.

1. Neptu 8: Senin Wage dan Selasa Legi

Weton dengan neptu 8 yaitu Senin Wage dan Selasa Legi diramalkan menghabiskan masa muda dengan penuh kesusahan dan perjuangan keras.

Keduanya harus berjuang lebih keras dibanding kebanyakan orang untuk sekadar bertahan dan membangun fondasi kehidupan yang stabil.

Titik balik besar bagi kedua weton ini diprediksi terjadi ketika menginjak usia 42 tahun ke atas.