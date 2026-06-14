7 Weton Ini Ditakdirkan Hidup Makmur dan Kaya Raya dengan Cepat Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki takdir istimewa yang mengarah pada kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera. Keberuntungan yang menyertai mereka sering dianggap sebagai bagian dari energi positif yang telah melekat sejak lahir.

Seiring berjalannya waktu, beberapa weton ini dipercaya akan memasuki fase kehidupan yang lebih baik, di mana peluang dan keberhasilan mulai datang secara lebih terbuka. Kondisi tersebut digambarkan sebagai masa yang membawa peningkatan dalam kesejahteraan dan kemapanan hidup.

Dalam pandangan tersebut, perjalanan menuju kesuksesan dianggap semakin dekat dan hanya tinggal menunggu waktu untuk terwujudnya perubahan nasib yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube NGAOS JAWA pada Minggu (14/6), terdapat tujuh weton yang disebut hanya tinggal menunggu waktu untuk mencapai kemakmuran dan kekayaan menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pon

Mereka yang terlahir pada Rabu Pon memiliki kepribadian yang sangat terpercaya dan terorganisir. Kombinasi sifat disiplin dan tanggung jawab membuat individu ini selalu diandalkan dalam berbagai bidang pekerjaan.

Kejujuran dan ketegasan mereka menjadi modal utama untuk mendapatkan peluang emas dalam kehidupan. Menurut keyakinan Primbon, mereka dijamin akan selalu dialiri rezeki dan berpotensi menjadi sosok kaya raya sepanjang hidupnya.

2. Rabu Wagi

Rabu Wagi melahirkan sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi dan kreativitas cemerlang. Mereka dikenal sebagai pribadi pekerja keras, pantang menyerah, dan memiliki wawasan luas yang membantu mencapai kesuksesan.