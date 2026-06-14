Hidupnya Sangat Makmur, 5 Weton Ini Jadi Simbol Kekayaan dan Keberkahan Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Kekayaan Meluap (jcomp/freepik)
JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, terdapat weton yang dipercaya membawa keberuntungan besar sejak lahir. Weton ini kerap dikaitkan dengan aliran rezeki yang seolah tidak pernah terputus sepanjang perjalanan hidup seseorang.
Dalam pandangan tersebut, pemilik weton ini dianggap sebagai simbol kemakmuran karena setiap langkah hidupnya diyakini membawa peluang, kemudahan, serta keberkahan yang terus mengalir.
Rezeki yang datang pun sering digambarkan berlangsung secara lancar dan berkesinambungan, sehingga kehidupan mereka identik dengan kecukupan dan kelimpahan materi.
Karena itu, weton ini sering dipandang sebagai representasi keberuntungan yang kuat, dengan jalan hidup yang terbuka luas menuju kesuksesan dan kesejahteraan.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Primbon Cirebon pada Minggu (14/6), terdapat lima weton yang disebut dipenuhi keberuntungan dan dianggap sebagai simbol kekayaan serta keberkahan menurut Primbon Jawa.
1. Minggu Wage
Minggu Wage tercatat dalam kitab primbon Jawa kuno sebagai salah satu kelahiran yang akan meraih kesuksesan besar sepanjang hidupnya.
Pemilik kelahiran ini memiliki elemen lautan dan air yang memberikan rejeki sangat melimpah dalam berbagai aspek kehidupan.
Neptu pada Minggu Wage memberikan pengaruh positif tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dalam hubungan sosial dan berbagai bidang lainnya.
Mereka yang lahir di hari ini diprediksi akan mencapai puncak kesuksesan finansial dan mampu mempertahankan kemakmuran tersebut.
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