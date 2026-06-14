Jadi Kaya Bukan Impian, 10 Weton Ini Diprediksi Bakal Terima Rezeki Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki garis takdir istimewa, seolah-olah membawa keberuntungan layaknya keturunan bangsawan. Weton-weton ini sering dikaitkan dengan aliran rezeki yang lancar serta kehidupan yang cenderung berada dalam kemapanan dan kemewahan.

Keistimewaan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi keberuntungan semata, tetapi juga dari karakter pribadi yang kuat, kecerdasan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan memanfaatkan peluang yang datang. Kombinasi faktor ini membuat mereka kerap berada pada posisi yang dihormati dan disegani.

Dalam banyak kepercayaan, pemilik weton ini dinilai lebih mudah memperoleh kesempatan besar tanpa harus melalui perjuangan yang terlalu berat, sehingga jalan menuju kesuksesan terasa lebih terbuka.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Kejawen pada Minggu (16/6), terdapat sepuluh weton yang disebut memiliki “garis keturunan darah biru” dan dipercaya membawa rezeki serta harta berlimpah sepanjang hidup menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pahing

Pribadi dengan weton ini dianugerahi sifat kehalusan budi, kasih sayang mendalam, dan kebijaksanaan yang matang. Empati mereka begitu kuat, selalu menjaga harmoni dalam pergaulan dan memiliki ketajaman intuisi yang luar biasa.

Di bawah naungan Dewi Sri sebagai simbol kemakmuran, mereka akan mengalami peningkatan kesejahteraan seiring bertambahnya usia. Meski di masa muda tampak biasa dalam hal materi, namun seiring waktu rejeki mereka mengalir deras bagai air yang tak terbendung.

2. Selasa Pon

Semangat membara dan keberanian menghadapi tantangan menjadi ciri khas mereka yang terlahir pada weton ini. Diberkahi jiwa kepemimpinan alami dan tekad baja, mereka selalu mengejar yang terbaik dalam hidupnya.