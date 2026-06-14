Rezeki Mengalir Deras, 5 Shio Ini Punya Harta Berlimpah yang Tak Habis-habis

Ilustrasi seseorang yang dibuntuti harta berlimpah
JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, terdapat beberapa shio yang dipercaya memiliki peluang besar untuk menikmati kemakmuran dan keberuntungan dalam urusan keuangan. Shio-shio ini sering dikaitkan dengan datangnya berbagai kesempatan yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan hidup.
Mereka diyakini memiliki kemampuan untuk menarik peluang positif, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun investasi, sehingga kondisi finansialnya cenderung lebih stabil dan berkembang dari waktu ke waktu.
Dalam sejumlah kepercayaan tradisional, keberuntungan yang menyertai shio tersebut kerap diibaratkan sebagai berkah yang terus mengalir, membantu mereka memperoleh kemudahan dalam meraih tujuan dan memperkuat kondisi ekonomi.
Salah satu ciri yang sering dikaitkan dengan shio-shio ini adalah kemampuannya menjaga kestabilan keuangan serta memanfaatkan peluang yang datang untuk menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan.
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Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Naura Kom pada Minggu (14/6), terdapat lima shio yang disebut memiliki potensi keberuntungan finansial dan peluang rezeki yang melimpah menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Tikus
Dalam tradisi zodiak Tiongkok, shio Tikus dikenal memiliki kepintaran luar biasa yang menjadi kunci utama kesuksesannya.
Mereka yang terlahir di tahun Tikus memiliki kemampuan berpikir cepat dan kreativitas tinggi yang memungkinkan mereka melihat peluang bisnis di mana orang lain tidak mampu melihatnya.
Kecerdasan alami ini membuat Dewi Kemakmuran memberikan perhatian khusus kepada mereka, terutama dalam dunia usaha dan pengembangan karir.
Namun, keberuntungan ini hanya akan bertahan jika pemilik shio Tikus mampu mengendalikan kecenderungan mementingkan diri sendiri.
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