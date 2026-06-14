Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 14 Juni 2026 | 21.18 WIB

Nasib Mujur Datang Tiba-tiba, 6 Shio Ini Diprediksi Jadi Sultan Dadakan

Ilustrasi shio dengan mental sultan. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio dengan mental sultan. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, terdapat beberapa shio yang dipercaya sedang berada pada fase keberuntungan besar, di mana berbagai peluang baik datang secara beruntun dalam kehidupan mereka.

Shio-shio ini sering dikaitkan dengan nasib yang mujur dan stabil, sehingga kehidupan mereka digambarkan dipenuhi dengan kenyamanan serta kemudahan dalam berbagai aspek.

Dalam sejumlah ramalan, keberuntungan yang terus mengalir tersebut menjadikan mereka sebagai salah satu sorotan dalam prediksi astrologi Tionghoa, terutama pada tahun 2025.

Kondisi tersebut kerap diartikan sebagai periode yang membawa kelimpahan rezeki dan peluang sukses, sehingga kehidupan mereka dianggap lebih mudah berkembang menuju kemakmuran.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Naura Kom pada Minggu (14/6), terdapat enam shio yang disebut memiliki nasib mujur bertubi-tubi menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Macan

Individu yang terlahir di bawah shio Macan, khususnya mereka yang lahir pada tahun 1974 (unsur kayu), 1986 (unsur api), 1998 (unsur tanah), dan 2010 (unsur logam), memiliki karakteristik kepribadian yang sangat mendukung kesuksesan karir.

Keberanian dan rasa percaya diri yang tinggi menjadi modal utama mereka dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia profesional.

Semangat juang yang tidak pernah padam membuat pemilik shio ini mampu bertahan dalam situasi kerja yang penuh tekanan.

Kemampuan komunikasi yang luar biasa dan bakat persuasi yang alami menjadikan mereka sangat efektif dalam berinteraksi dengan rekan kerja maupun klien.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Bakat Jadi Orang Kaya, 7 Shio Ini Punya Potensi Jadi Miliarder - Image
Zodiak

Bakat Jadi Orang Kaya, 7 Shio Ini Punya Potensi Jadi Miliarder

Minggu, 14 Juni 2026 | 19.20 WIB

5 Shio Ini bakal Dikejar Rezeki dari Segala Arah, Kesuksesan Datang Tanpa Halangan - Image
Zodiak

5 Shio Ini bakal Dikejar Rezeki dari Segala Arah, Kesuksesan Datang Tanpa Halangan

Minggu, 14 Juni 2026 | 17.17 WIB

5 Shio Ini Bakal Menikmati Kemewahan Menurut Astrologi Tionghoa, Hidupnya Jauh dari Kata Melarat! - Image
Zodiak

5 Shio Ini Bakal Menikmati Kemewahan Menurut Astrologi Tionghoa, Hidupnya Jauh dari Kata Melarat!

Minggu, 14 Juni 2026 | 16.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil! - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!

2

Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya

3

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

4

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

5

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

6

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!

8

Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore