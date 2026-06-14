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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 14 Juni 2026 | 22.05 WIB

Ulet dan Pekerja Keras, 5 Shio Ini Punya Etos Kerja Tinggi dalam Mengejar Mimpi

ilustrasi seseorang yang memiliki etos kerja super keras dan pandai mengelola uang/ Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi seseorang yang memiliki etos kerja super keras dan pandai mengelola uang/ Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, terdapat beberapa shio yang dikenal memiliki semangat kerja tinggi dan komitmen kuat dalam mencapai tujuan hidupnya. Mereka cenderung menjalani setiap tanggung jawab dengan penuh kesungguhan serta berusaha memberikan hasil terbaik dalam berbagai bidang yang ditekuni.

Pemilik shio ini juga dikenal sebagai pribadi yang pantang menyerah. Ketika menghadapi tantangan atau hambatan, mereka justru terdorong untuk bekerja lebih keras dan mencari cara agar dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan.

Ketekunan dan disiplin yang mereka miliki tidak hanya membantu meraih pencapaian pribadi, tetapi juga sering menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Sikap positif dan dedikasi yang ditunjukkan membuat mereka dihormati dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube DNW CHANNEL 1 pada Minggu (14/6), terdapat lima shio yang disebut memiliki etos kerja tinggi dan dikenal sebagai sosok pekerja keras menurut astrologi Tionghoa.

1. Tikus

Mereka yang lahir di tahun tikus dikenal sebagai pribadi yang paling gigih dan serius dalam mencapai tujuan mereka. Pemilik shio ini memiliki kecerdasan tinggi dan kemampuan berpikir analitis yang memungkinkan mereka memecahkan masalah kompleks dengan solusi kreatif.

Mereka memiliki ambisi besar yang didukung dengan etos kerja luar biasa, tidak mengenal kata menyerah dalam mengejar impian. Meski terkadang cenderung introvert, orang bershio tikus memiliki pesona alami dan kemampuan sosial yang baik untuk membangun relasi.

Kemampuan adaptasi mereka sangat menonjol, seperti hewan tikus yang dapat bertahan di berbagai lingkungan. Pemikiran “out of the box” menjadi ciri khas mereka, selalu melihat peluang di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain.

Kelebihan-kelebihan ini menjadikan mereka berpotensi sebagai pemimpin efektif atau inovator brilian dalam berbagai bidang. Tidak mengherankan bila shio tikus sering dikaitkan dengan simbol kecerdikan, kemakmuran dan keberuntungan dalam budaya Tiongkok.

2. Naga

Editor: Setyo Adi Nugroho
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