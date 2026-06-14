Sering Membantu Sesama, 5 Shio Ini Rezekinya Bakal Meledak Luar Biasa Menurut Astrologi Tionghoa

JawaPos.com - Menurut astrologi Tionghoa, terdapat beberapa shio yang diprediksi akan mengalami periode penuh keberuntungan dan peluang positif sepanjang tahun 2026. Berbagai kesempatan yang berkaitan dengan keuangan, karier, maupun kehidupan pribadi dipercaya akan datang menghampiri mereka.

Shio-shio ini disebut memiliki potensi untuk memperoleh rezeki dari berbagai arah, didukung oleh kondisi yang dinilai lebih menguntungkan dibandingkan periode sebelumnya. Kehadiran peluang baru juga diyakini dapat membantu mereka mencapai tujuan yang telah lama diupayakan.

Selain itu, berbagai aspek kehidupan mereka diperkirakan mengalami perkembangan yang positif. Kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas usaha, atau meraih pencapaian baru disebut akan terbuka lebih lebar.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Naura Kom pada Minggu (14/6), terdapat lima shio yang disebut memiliki potensi memperoleh keberuntungan dan rezeki melimpah menurut astrologi Tionghoa sepanjang tahun 2026.

1. Shio Kuda

Orang-orang yang terlahir dengan shio kuda memiliki keistimewaan tersendiri dalam hal peruntungan finansial.

Mereka yang lahir pada tahun 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, dan 2026 dipercaya membawa energi positif yang kuat.

Karakter kuda yang lincah dan gesit tercermin dalam kepribadian mereka yang selalu siap memanfaatkan peluang emas yang datang.

Kemampuan mereka dalam mengidentifikasi momentum yang tepat untuk berinvestasi atau memulai bisnis sangatlah menonjol.