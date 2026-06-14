Dari Lahir Selalu Beruntung, 8 Weton Ini Takdirnya Dikejar Rezeki Menurut Primbon Jawa

Jawapos.com - Dalam Primbon Jawa, terdapat weton yang dipercaya membawa keberuntungan besar, baik secara lahir maupun batin. Weton ini sering dikaitkan dengan aliran rezeki yang terus datang silih berganti dalam kehidupan seseorang.

Pemilik weton tersebut diyakini memiliki daya tarik tersendiri yang membuat berbagai peluang baik mudah menghampiri. Tidak hanya dalam hal materi, mereka juga kerap dianggap memperoleh kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam pandangan Primbon Jawa, keberuntungan yang melekat pada weton ini seolah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, sehingga berbagai kemudahan dan pencapaian sering kali datang secara berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube NGAOS JAWA pada Minggu (14/6), terdapat delapan weton yang disebut memiliki potensi kekayaan dan kesuksesan karena dianggap selalu dikejar rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Pon

Mereka yang terlahir pada hari Sabtu Pon memiliki koneksi spiritual yang mendalam dengan alam gaib, memberikan mereka intuisi yang sangat tajam dalam mengambil keputusan penting.

Keberuntungan yang mereka alami bukanlah hasil dari kebetulan semata, melainkan buah dari usaha dan kerja keras yang mereka lakukan secara konsisten.

Kemampuan luar biasa mereka dalam mengenali peluang menguntungkan, terutama di bidang finansial, menjadikan mereka unggul dalam pengelolaan ekonomi.

Kecerdasan dalam mengatur keuangan dan naluri investasi yang kuat membuat mereka selalu berada dalam kondisi finansial yang stabil.