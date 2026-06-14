Takdirnya Selalu Hoki, 9 Weton Ini Diprediksi Bakal Dihujani Rezeki Seumur Hidup Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki potensi untuk menjalani kehidupan yang makmur sepanjang hidupnya. Mereka kerap dikaitkan dengan datangnya rezeki yang melimpah, baik dalam bentuk materi, kebahagiaan, maupun keberuntungan di berbagai aspek kehidupan.

Kelimpahan tersebut diyakini tidak hanya berasal dari faktor nasib semata, tetapi juga didukung oleh karakter pribadi yang tekun, rajin, serta memiliki energi positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat ini membuat mereka lebih mudah menarik peluang baik yang datang di sekitar mereka.

Selain itu, pemilik weton ini juga sering dianggap memiliki daya tarik sosial yang kuat, sehingga mudah mendapatkan dukungan maupun kesempatan kerja sama dari lingkungan sekitarnya. Hal ini turut membantu memperlancar perjalanan hidup mereka menuju kesuksesan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Jumat (14/6), terdapat sembilan weton yang disebut berpotensi menjalani hidup makmur sepanjang umur karena limpahan rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pahing

Weton ini memiliki neptu 13, dengan rincian hari Senin bernilai 5 dan Pahing bernilai 8. Kepribadian mereka cenderung tertutup dan suka menyendiri, namun dikenal memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi berbagai situasi.

Ketika batas kesabarannya terlampaui, amarahnya bisa sangat mengerikan dan sulit memaafkan orang yang telah menyakiti hatinya. Jiwa penolong dan kecintaannya pada kebersihan menjadi ciri khas yang menonjol dalam kesehariannya.

Kebaikan hatinya sering kali disalahgunakan orang lain, membuatnya rentan terhadap penipuan dan manipulasi. Sifat teliti dan perhitungan dalam mencari keuntungan diimbangi dengan kemandirian yang kuat.

2. Senin Legi