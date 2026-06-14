Jalan Keberuntungan Selalu Menyertai, 7 Weton Ini Ditakdirkan Punya Rezeki Lancar Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan dan rezeki yang diyakini menyertai seseorang sejak lahir.

Menurut perhitungan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dianggap memiliki potensi keberuntungan lebih besar dibandingkan yang lain. Pemilik weton tersebut dipercaya lebih mudah menemukan peluang, memperoleh kemudahan dalam meraih tujuan, serta menikmati aliran rezeki yang relatif stabil sepanjang hidupnya.

Mereka juga sering dikaitkan dengan kemampuan untuk menarik kesempatan baik dan memanfaatkan momentum yang datang. Karena itu, weton-weton ini kerap dianggap memiliki jalan hidup yang lebih terbuka terhadap keberhasilan dan kesejahteraan.

Dalam pandangan Primbon Jawa, kelancaran rezeki, keberuntungan, dan kehidupan yang berkecukupan dipercaya menjadi bagian dari karakteristik yang melekat pada weton-weton tersebut, sehingga mereka sering dipandang sebagai sosok yang memiliki prospek hidup yang baik.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Njowo Rato pada Minggu (14/6), terdapat tujuh weton yang disebut memiliki potensi keberuntungan besar dan rezeki yang terus mengalir sepanjang hidup menurut perhitungan Primbon Jawa.

1. Senin Pon Kombinasi Senin dengan pasaran Pon membangun kekuatan numerik sebesar 11, yang menghasilkan profil individu dengan kemampuan luar biasa di ranah kewirausahaan.

Pemilik weton ini memiliki intuisi tajam dalam menangkap peluang ekonomi, mampu membaca situasi pasar dengan cepat dan akurat.

Mereka tidak sekadar pelaku bisnis biasa, melainkan sosok yang memiliki keberanian mengambil risiko terukur dengan perhitungan matematis.

Jaringan sosial mereka cenderung solid, mendukung setiap langkah strategis yang direncanakan.