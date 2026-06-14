10 Weton Waseso Segoro yang Rezeki Berlimpah dan Dicintai Banyak Orang Menurut Primbon Jawa

Weton waseso segoro yang rezeki berlimpah dan dicintai banyak orang menurut primbon Jawa (Magnific/Pressfoto)
JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat sepuluh weton yang diramalkan akan menjalani hidup enak dengan rezeki berlimpah sepanjang usianya.
Kesepuluh weton ini masing-masing dinaungi kekuatan khusus yang membuat mereka mudah dicintai banyak orang di lingkungannya.
Naungan-naungan seperti waseso segoro, tunggak semi, dan satrio wibowo menjadi energi pendorong kemakmuran setiap weton ini.
Primbon Jawa mencatat bahwa budi pekerti yang baik dan karakter unggul menjadi kunci utama terwujudnya rezeki berlimpah tersebut.
Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Minggu (14/6), berikut sepuluh weton waseso segoro yang rezeki berlimpah dan dicintai banyak orang menurut primbon Jawa.
Baca Juga: 4 Weton Ketiban Wahyu Kemakmuran dengan Rezeki Berlimpah dan Kaya Raya Menurut Primbon Jawa
1. Ahad Wage
Weton Ahad Wage berneptu 9 dan dinaungi tiga kekuatan sekaligus yaitu waseso segoro, ginuron garingan, dan jati kayu.
Waseso segoro membawa rezeki berlimpah, ginuron garingan menjadikannya sosok pengayom yang dihormati, sementara jati kayu menjamin keberuntungan terus-menerus.
Kombinasi tiga naungan ini menjadikan Ahad Wage diprediksi dicintai banyak orang sekaligus berkedudukan tinggi sepanjang hidupnya.
2. Senin Wage
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Daftar Pemain Kanada dan Bosnia Herzegovina di Grup B Piala Dunia 2026