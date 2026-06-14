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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 14 Juni 2026 | 16.43 WIB

Takdirnya Jadi Konglomerat, 9 Weton Ini Bakal Disambut Kekayaan dan Kemakmuran Menurut Primbon Jawa

Weton yang Disebut Akan Bertransformasi Menjadi Konglomerat dan Meninggalkan Hidup Melarat Menurut Primbon Jawa (FREEPIK) - Image

Weton yang Disebut Akan Bertransformasi Menjadi Konglomerat dan Meninggalkan Hidup Melarat Menurut Primbon Jawa (FREEPIK)

JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki potensi besar untuk meraih kehidupan yang makmur dan berkecukupan. Mereka sering dikaitkan dengan kemudahan dalam memperoleh rezeki, baik melalui kerja keras yang dilakukan sendiri maupun dari peluang tak terduga yang datang dalam perjalanan hidup.

Keistimewaan tersebut dipercaya telah melekat sejak lahir, sehingga berbagai hambatan yang dihadapi tidak mudah menggoyahkan langkah mereka menuju kesuksesan. Bahkan ketika mengalami masa sulit, mereka dinilai memiliki kemampuan untuk bangkit kembali dan memperbaiki keadaan ekonomi.

Selain faktor keberuntungan, pemilik weton ini umumnya dikenal sebagai pribadi yang gigih, cakap dalam mengambil keputusan, serta memiliki wawasan yang luas. Karakter tersebut membuat mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan, dukungan, dan kesempatan yang membantu perkembangan kehidupan mereka.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube NGAOS JAWA pada Minggu (14/6), terdapat sembilan weton yang disebut berpotensi menikmati kehidupan penuh kemakmuran dan kelimpahan rezeki menurut perhitungan Primbon Jawa.

1. Rabu Pon

Memiliki neptu 14 yang memberikan sifat alami berbudi halus dan sopan santun dalam keseharian. Pribadi ini memiliki keunikan berupa respon yang sensitif terhadap kejutan serta kecenderungan menampilkan prestasi dan hartanya kepada orang lain.

Jalur karir kreatif dan seni menjadi ladang kesuksesan mereka, meski tak jarang juga berprestasi di bidang yang menuntut kedisiplinan tinggi. Masa muda mereka kerap diwarnai tantangan besar, namun kegigihan membawa mereka pada kesuksesan sebagai pengusaha atau pemimpin.

2. Sabtu Wage

Karakter mandiri dan tangguh menjadi ciri khas mereka, dengan prinsip yang kuat dan loyalitas tinggi pada orang terdekat. Hari Jumat menjadi momentum keberuntungan mereka, sementara Minggu dan Kamis sebaiknya dihindari untuk kegiatan penting.

Bidang manajemen, wirausaha, teknik, dan militer menjadi jalur karir yang menjanjikan bagi mereka. Meski menghadapi kesulitan finansial di masa muda, keteguhan hati membawa mereka pada kemewahan di masa tua.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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