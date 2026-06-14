Serba Mudah, 6 Weton Ini Tak Pernah Kehabisan Kekayaan Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang memiliki aura kekayaan. (Magnific)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki aliran rezeki yang terus mengalir sepanjang hidup, layaknya air yang tidak pernah berhenti mengalir. Mereka sering dikaitkan dengan keberuntungan finansial yang stabil dan peluang memperoleh kekayaan yang datang secara berkesinambungan.
Keberkahan yang menyertai mereka dipercaya membuat berbagai usaha yang dijalankan lebih mudah membuahkan hasil. Tak jarang, rezeki juga datang dari sumber yang tidak terduga dan di luar perkiraan.
Selain dipengaruhi oleh weton, individu dengan karakteristik ini umumnya dikenal sebagai pribadi yang tekun, cerdas dalam mengambil keputusan, serta mampu melihat dan memanfaatkan peluang yang ada di sekitarnya.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh kanal YouTube Algoritma Alam Weton pada Minggu (14/6), terdapat enam weton yang disebut memiliki potensi rezeki melimpah dan kekayaan yang terus mengalir menurut perhitungan Primbon Jawa.
1. Minggu Legi
Mereka yang lahir pada hari Minggu Legi memiliki aura kepemimpinan yang kuat. Di lingkungan kerja maupun pergaulan, mereka cenderung menjadi pusat perhatian karena kepercayaan diri dan keberanian mereka dalam mengambil risiko.
Naluri bisnis mereka sangat tajam, memungkinkan mereka mengetahui kapan harus melangkah maju atau mundur dalam sebuah keputusan besar. Selain itu, sifat murah hati yang mereka miliki membuat rezeki mereka semakin lancar, seolah datang dari berbagai arah tanpa henti.
2. Selasa Kliwon
Orang yang terlahir pada hari Selasa Kliwon dikenal sebagai individu yang gigih dan pantang menyerah. Mereka memiliki tekad kuat serta intuisi tajam dalam melihat peluang, terutama dalam dunia finansial dan bisnis.
Sering kali, mereka bisa menemukan celah kesuksesan di saat orang lain tidak menyadarinya, yang menjadikan mereka lebih unggul dalam mencari rezeki. Selain itu, energi spiritual yang kuat dalam diri mereka seakan menjadi pelindung dan pemandu dalam setiap langkah yang mereka ambil.
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