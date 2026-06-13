5 Weton Perempuan Ini Punya Paras Cantik dan Awet Muda Menurut Primbon Jawa, Penasaran?

JawaPos.com – Kecantikan alami dan kesan awet muda kerap dianggap sebagai daya tarik tersendiri pada sebagian perempuan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, hal tersebut juga sering dikaitkan dengan weton tertentu yang dipercaya membawa pesona serta energi positif dalam kehidupan seseorang.

Dalam pandangan tersebut, beberapa weton diyakini memiliki daya tarik fisik yang menonjol serta keberkahan yang membuat pemiliknya seolah dinaungi energi spiritual tertentu, seperti yang dalam sebagian kepercayaan disebut khodam Ratu Kencana.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Panggilan Leluhur pada Sabtu (13/6), disebutkan bahwa terdapat lima weton perempuan yang dipercaya memiliki paras cantik serta tampak awet muda menurut Primbon Jawa, dengan keyakinan berada dalam naungan khodam Ratu Kencana.

1. Selasa Wage

Perempuan dengan weton Selasa Wage dikenal memiliki aura cerah dan awet muda yang mencerminkan sifat alami mereka sebagai titisan Ratu Kencana. Mereka memiliki karakter yang sabar, bijaksana, dan penyabar, sehingga jarang mudah tersinggung.

Kelebihan lain adalah kemampuan mereka menjaga rahasia dan tidak suka membicarakan keburukan orang lain. Namun, mereka cenderung memiliki sifat buruk, seperti mudah curiga dan sulit diajak bercanda.

Kesetiaan dan sifat pemaaf menjadi daya tarik istimewa mereka, menjadikan mereka layak dipertimbangkan untuk dijadikan pasangan hidup. Inner beauty yang terpancar membuat mereka terlihat menarik dan memikat hingga usia tua.

2. Senin Legi

Perempuan dengan weton Senin Legi memiliki karakter yang kuat, berprinsip, dan tegas dalam setiap tindakannya. Mereka sangat logis, sehingga lebih mengandalkan akal dibanding perasaan dalam mengambil keputusan.