Selain Punya Hati yang Tulus, 7 Weton Ini Punya Kekuatan Doa yang Selalu Mustajab Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, sejumlah weton diyakini memiliki keistimewaan dalam hal spiritual, termasuk dianggap memiliki doa yang mudah terkabul. Keyakinan ini membuat pemilik weton tersebut sering dikaitkan dengan kelancaran dalam berbagai hajat yang mereka panjatkan.

Dalam pandangan tersebut, beberapa weton dipercaya memiliki kedekatan spiritual yang kuat, sehingga doa yang dipanjatkan dianggap lebih mudah mendapatkan jawaban. Dengan niat yang tulus serta hati yang ikhlas, mereka diyakini tidak hanya memperoleh keberkahan untuk diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube JENGGO ERPAH pada Sabtu(13/6), disebutkan bahwa terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki doa yang mustajab atau mudah terkabul menurut perhitungan Primbon Jawa.

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1. Kamis Pahing

Weton ini berada di bawah naungan Batara Sambu dengan neptu 17. Pribadi yang terlahir pada Kamis Pahing dianugerahi kesabaran luar biasa dalam menjalani kehidupan. Optimisme menjadi kekuatan utama mereka dalam menghadapi berbagai tantangan.

Kejujuran yang mengakar kuat menjadi fondasi karakter mereka yang tidak tergoyahkan. Energi positif yang terpancar dari diri mereka mampu menarik keberuntungan serta memudahkan terkabulnya hajat.

2. Senin Legi

Weton ini berada di bawah naungan Batara Indra dengan neptu 9. Kepekaan yang tinggi menjadi ciri khas mereka dalam memahami perasaan orang lain. Kasih sayang yang melimpah selalu tercurah untuk sesama tanpa pamrih.

Mengutamakan kepentingan orang lain adalah prinsip yang selalu mereka pegang teguh. Ketulusan hati dan kepedulian mereka menciptakan getaran positif yang dipercaya mudah didengar semesta.