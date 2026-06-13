5 Weton Perempuan Titisan Dewi Sri Pembawa Kekayaan dan Kejayaan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Menurut primbon Jawa, terdapat weton perempuan yang disebut sebagai Titisan Dewi Sri, yaitu penabur benih kekayaan dan kejayaan.

Kelima weton perempuan ini dipercaya mampu membawa kemakmuran bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya.

Namun primbon Jawa menegaskan bahwa predikat Titisan Dewi Sri baru bisa terwujud jika pemilik weton rajin berikhtiar dan menabur kebaikan.

Kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab menjadi syarat utama agar potensi kekayaan dan kejayaan setiap weton ini benar-benar berkembang.

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Dilansir dari akun YouTube Pakde Karyo pada Sabtu (13/6), berikut lima weton perempuan titisan dewi sri pembawa kekayaan dan kejayaan menurut primbon jawa.

1. Rabu Pon

Weton perempuan Rabu Pon berneptu 14 dan memiliki kecenderungan kuat untuk menabung serta selalu memikirkan masa depan secara serius.

Pembawaan sederhana dan polos tidak menghalanginya karena tangannya sangat cekatan dan tidak suka menganggur dalam keadaan apapun.

Tata krama dan sopan santun yang baik membuat banyak orang bersimpati sehingga weton ini mudah membangun jaringan pertemanan luas.