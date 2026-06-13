8 Weton Ini Diprediksi Hidupnya dalam Kemewahan dan Kekayaan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sejumlah weton diyakini memiliki keberkahan rezeki yang sangat besar. Pemilik weton ini sering dianggap berada dalam lingkaran keberuntungan yang membuat kehidupan mereka cenderung lebih mudah dalam hal finansial dan kesejahteraan.

Selain berasal dari usaha dan kerja keras, kelimpahan rezeki tersebut juga dipercaya dipengaruhi oleh faktor bawaan sejak lahir. Kemampuan dalam membaca peluang, mengelola kesempatan, serta sikap positif yang dimiliki disebut menjadi penunjang utama kesuksesan mereka di berbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Pandawa Cirebon pada Sabtu (13/6), disebutkan bahwa terdapat delapan weton yang dipercaya memiliki aliran rezeki yang melimpah dan kehidupan yang makmur menurut Primbon Jawa.

1. Kamis Legi

Weton ini diyakini memiliki pancaran energi kecermatan dalam mengelola keuangan yang luar biasa. Mereka dianugerahi kemampuan istimewa untuk melihat celah bisnis yang kerap luput dari pandangan kebanyakan orang.

Naluri bisnisnya yang tajam memungkinkan mereka mengambil keputusan tepat dalam berbagai situasi finansial. Kerendahan hati mereka dalam menjalin relasi menjadi kunci pembuka pintu kesuksesan yang berkelanjutan.

2. Jumat Pon

Karisma kepemimpinan alami memancar kuat dari pribadi yang lahir di hari ini. Kecerdasan mereka berpadu sempurna dengan intuisi yang tajam dalam mengenali peluang menguntungkan.

Dedikasi tinggi terhadap pekerjaan menjadi ciri khas yang mengantarkan pada kesuksesan. Dukungan dari lingkaran terdekat senantiasa mengalir dan memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin yang disegani.