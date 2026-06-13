8 Weton Ini Hidup dalam Kemewahan dan Kekayaan Menurut Primbon Jawa, Apa Saja?

JawaPos.com – Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar dalam urusan rezeki. Pemilik weton-weton ini diyakini kerap mendapatkan berbagai peluang yang membawa kemakmuran, sehingga kehidupan mereka sering dikaitkan dengan kelimpahan dan kesejahteraan.

Keberhasilan tersebut dipercaya tidak hanya berasal dari usaha yang dilakukan, tetapi juga dari faktor keberuntungan yang dianggap melekat sejak lahir. Kemampuan membaca peluang, mengelola kesempatan dengan baik, serta sikap positif yang dimiliki disebut menjadi alasan mengapa mereka sering meraih kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Pandawa Cirebon pada Sabtu (13/6), disebutkan bahwa ada delapan weton yang dipercaya memiliki aliran rezeki yang melimpah dan berpotensi menikmati kehidupan yang makmur menurut perhitungan Primbon Jawa.

1. Kamis Legi

Weton ini diyakini memiliki pancaran energi kecermatan dalam mengelola keuangan yang luar biasa. Mereka dianugerahi kemampuan istimewa untuk melihat celah bisnis yang kerap luput dari pandangan kebanyakan orang.

Naluri bisnisnya yang tajam memungkinkan mereka mengambil keputusan tepat dalam berbagai situasi finansial. Kerendahan hati mereka dalam menjalin relasi menjadi kunci pembuka pintu kesuksesan yang berkelanjutan.

2. Jumat Pon

Karisma kepemimpinan alami memancar kuat dari pribadi yang lahir di hari ini. Kecerdasan mereka berpadu sempurna dengan intuisi yang tajam dalam mengenali peluang menguntungkan.

Dedikasi tinggi terhadap pekerjaan menjadi ciri khas yang mengantarkan pada kesuksesan. Dukungan dari lingkaran terdekat senantiasa mengalir dan memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin yang disegani.