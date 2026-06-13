9 Weton Ini Impiannya Bakal Jadi Kenyataan, Kesuksesan Bakal Cepat Diraih

Ilustrasi weton yang sukses mewujudkan mimpi jadi nyata. (Freepik)
JawaPos.com – Setiap orang memiliki impian besar dalam hidup, tetapi tidak semua orang mampu mewujudkannya. Dalam Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dipercaya memiliki takdir istimewa untuk mencapai kesuksesan sesuai dengan pekerjaan.
Mereka dikenal sebagai pribadi yang gigih, visioner, dan diberkahi keberuntungan yang mendukung perjalanan mereka. Dengan kombinasi kerja keras dan energi positif, impian mereka lebih mudah menjadi kenyataan.
Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA pada Sabtu (13/6), dijelaskan bahwa terdapat sembilan weton yang mewujudkan impian mereka menjadi kenyataan dan meraih kesuksesan dalam pekerjaan menurut Primbon Jawa.
1. Selasa Kliwon
Mereka yang terlahir pada weton ini memiliki neptu 15 yang menggambarkan jiwa yang ramah dan berpendirian kuat. Karakter mereka yang tekun dan pantang menyerah menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai rintangan kehidupan.
Bidang perdagangan, teknologi, dan pertanian menjadi sektor yang sangat menjanjikan bagi mereka untuk meraih kesuksesan. Konsistensi dalam bekerja dan berdoa membuka jalan bagi mereka menuju kekayaan yang melimpah.
2. Jumat Pon
Dengan neptu 13, weton ini diibaratkan seperti lakuning Lintang yang senantiasa menarik keberuntungan melalui relasi. Kepemimpinan alami yang mereka miliki dipadukan dengan sikap tegas dan berani membuat mereka disegani banyak orang.
Kemampuan membangun koneksi yang kuat menjadi kunci utama kesuksesan mereka. Rejeki sering datang dari arah tak terduga, terutama melalui bantuan rekan dan peluang yang muncul secara spontan.
3. Rabu Kliwon
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