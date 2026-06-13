Disukai Malaikat Pembagi Rezeki, 7 Weton Ini Kekayaannya Bakal Bertambah Seiring Waktu

Ilustrasi Panen Kekayaan (Freepik)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton diyakini memiliki keberuntungan yang kuat dalam urusan rezeki dan kemakmuran. Pemilik weton tersebut dipercaya kerap memperoleh berbagai kemudahan dalam hidup sehingga kondisi finansial mereka cenderung lebih baik dibandingkan banyak orang lainnya.
Menurut pandangan yang berkembang di masyarakat, keberuntungan itu dapat datang melalui berbagai jalur, baik dari hasil kerja keras, peluang yang muncul secara tidak terduga, maupun bantuan dan dukungan dari lingkungan sekitar. Kelimpahan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan harta benda, tetapi juga mencakup kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan hidup secara keseluruhan.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Alun Firmansyah pada Sabtu (13/6), disebutkan bahwa terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki rezeki melimpah dan kehidupan yang penuh keberuntungan menurut perhitungan Primbon Jawa.
1. Senin Pon
Mereka yang lahir pada weton ini dikenal memiliki pembawaan tenang dan kesabaran yang memikat. Karakteristik kuat mereka terletak pada kemampuan menahan diri dari godaan negatif dan memegang teguh prinsip kejujuran dalam mencari nafkah.
Dalam perjalanan kariernya, mereka kerap mendapat kejutan berupa kenaikan jabatan atau peningkatan finansial yang signifikan dalam tempo singkat. Berkat perlindungan malaikat pembagi rezeki, aliran berkah mengalir tanpa kendala berarti dalam kehidupan mereka.
2. Jumat Kliwon
Individu kelahiran weton ini memiliki pancaran aura mistis yang kuat hingga sering dikaitkan dengan kemampuan supernatural. Keberuntungan besar dalam hal finansial kerap hadir tanpa diduga, seolah ada campur tangan tak kasat mata yang membimbing langkah mereka.
Mereka memiliki kemampuan unik untuk menarik rezeki dari berbagai sumber yang tak terduga. Para tetangga sering salah mengartikan keberhasilan mereka sebagai hasil ritual mistis, padahal semua itu merupakan anugerah alami dari Sang Pencipta.
3. Kamis Pahing
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