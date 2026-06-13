Siap-siap! 9 Weton Ini Diprediksi Bakal Dapat Rezeki Besar dalam Waktu Dekat

Ilustrasi Rezeki Besar dan Peluang Emas (magnific)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki peluang besar untuk memperoleh rezeki yang terus mengalir sepanjang hidup. Kepercayaan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dipercaya oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.
Pemilik weton-weton tersebut dipercaya memiliki jalan hidup yang dekat dengan keberuntungan finansial. Rezeki disebut dapat datang dari berbagai arah, termasuk melalui kesempatan atau peristiwa yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.
Selain itu, weton ini juga kerap dikaitkan dengan energi spiritual yang diyakini mampu mendatangkan kemudahan dalam urusan ekonomi. Karena alasan tersebut, mereka sering dianggap memiliki daya tarik kuat terhadap peluang rezeki dan keberkahan materi.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Sabtu (13/6), disebutkan bahwa terdapat sembilan weton yang diramalkan memiliki potensi memperoleh rezeki melimpah menurut perhitungan Primbon Jawa.
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1. Rabu Pon
Rabu Pon memiliki neptu 14 yang diperoleh dari gabungan nilai hari Rabu (7) dan pasaran Pon (7).
Orang yang terlahir pada hari ini memiliki kemampuan istimewa untuk menenangkan dan menyejukkan hati siapa pun di sekitarnya.
Kepribadian mereka dikenal sangat santun dan penuh tata krama dibandingkan dengan hari kelahiran lainnya.
Berada di bawah naungan Satrio Wibowo, mereka selalu disertai keberanian dan kehormatan dalam setiap langkah hidup.
Dengan sifat sabar dan tenang yang menjadi kunci utama, mereka diprediksi meraih anugerah besar berupa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.
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