8 Weton Ini Punya Energi Keberuntungan yang Tidak Dimiliki Orang Kebanyakan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki tingkat keberuntungan yang tinggi sehingga kehidupan mereka sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki. Pemilik weton-weton ini diyakini memiliki daya tarik positif yang mampu membuka berbagai kesempatan baik, mulai dari urusan ekonomi, pekerjaan, hingga relasi sosial.

Menurut kepercayaan tersebut, keberhasilan yang mereka raih tidweak semata-mata berasal dari usaha dan kerja keras. Ada pula faktor keberuntungan yang dianggap melekat sejak lahir dan turut membantu mereka memperoleh berbagai kemudahan dalam hidup.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Kamis (13/6), disebutkan bahwa terdapat delapan weton yang dipercaya memiliki keberkahan rezeki melimpah serta energi keberuntungan yang kuat menurut perhitungan Primbon Jawa.

1. Senin Pon

Weton ini menandakan pribadi pekerja keras dengan neptu dari hari Senin 4 dan pasaran Pon 7, total 11. Mereka dikenal memiliki daya juang tinggi dan pemikiran logis-pragmatis dalam menyelesaikan tantangan.

Keberuntungan finansial akan mengalir dari berbagai sumber tak terduga, terutama di sektor bisnis dan karir. Sifat ulet mereka menjadi faktor penguat jalur rezeki, yang tidak hanya berupa materi tetapi juga dukungan moral dari lingkungan sekitar.

2. Rabu Pahing

Dengan neptu dari hari Rabu 7 dan pasaran Pahing 9, total 16, pemilik kelahiran ini memiliki kesabaran dan ketekunan luar biasa. Tahun ini membuka pintu keberuntungan lebar, khususnya dalam urusan finansial dan usaha yang telah dirintis.

Dukungan keluarga dan rekan kerja mempercepat kesuksesan mereka. Kemampuan menjaga hubungan baik dan silaturahmi menjadi kunci mendapatkan berkah berlimpah.