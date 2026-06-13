Resep Ginger Scallion Steamed Chicken, Ayam Kukus Gurih ala Chinese Style yang Praktis

JawaPos.com - Jika sedang mencari menu sehat yang tetap lezat dan kaya rasa, Ginger Scallion Steamed Chicken bisa menjadi pilihan yang tepat. Hidangan ini mengandalkan teknik kukus sehingga lebih rendah minyak, namun tetap menghasilkan ayam yang juicy dan lembut. Kunci kelezatannya terletak pada saus scallion jahe yang harum, gurih, dan segar.

Resep dari Instagram @bakingrumahan ini terinspirasi dari hidangan Chinese-style chicken yang populer karena cita rasanya yang ringan tetapi tetap memuaskan. Perpaduan ayam kukus, jahe, daun bawang, dan saus berbasis soy sauce menciptakan hidangan yang cocok disantap kapan saja, terutama saat ingin makan sehat tanpa mengorbankan rasa.

Berbeda dengan ayam goreng atau ayam bersantan, ayam kukus memiliki tekstur yang lebih lembut dan rasa asli daging yang tetap terasa. Proses pengukusan juga membantu mempertahankan kelembapan ayam sehingga tidak mudah kering.

Sementara itu, saus scallion yang terbuat dari daun bawang, bawang putih, minyak wijen, dan soy sauce memberikan rasa gurih yang meresap ke setiap serat daging ayam.

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Bahan-Bahan

Ayam Kukus

1 kg ayam (bisa menggunakan ayam pentungan atau bagian favorit lainnya)

2 ruas jahe, iris

Daun bawang besar secukupnya

Bumbu Scallion

2 batang daun bawang kecil, iris halus

4 siung bawang putih, cincang sangat halus

1 sdm biji wijen

1 sdm minyak wijen

3 sdm soy sauce

Gula secukupnya

2 sdm minyak panas

Kuah hasil kukusan ayam secukupnya

Cara Membuat Ginger Scallion Steamed Chicken

1. Kukus Ayam

Susun ayam dalam wadah tahan panas atau piring kukusan.

Tambahkan irisan jahe dan batang daun bawang di atas ayam.

Kukus selama sekitar 20 menit atau hingga ayam matang sempurna.

Setelah matang, sisihkan ayam dan simpan kuah hasil kukusan untuk campuran saus.

2. Membuat Bumbu Scallion

Masukkan daun bawang, bawang putih cincang, biji wijen, minyak wijen, soy sauce, dan sedikit gula ke dalam mangkuk.

Siram dengan minyak panas agar aroma bawang dan wijen lebih keluar.

Tambahkan beberapa sendok kuah kukusan ayam.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata, lalu koreksi rasa sesuai selera.

3. Penyajian

Suwir-suwir ayam yang telah matang atau potong sesuai selera.

Susun dalam piring saji.

Siram dengan bumbu scallion hingga merata.

Sajikan selagi hangat.

Gunakan api sedang saat mengukus agar ayam matang merata dan tidak kehilangan terlalu banyak cairan.

Jangan membuang kuah hasil kukusan karena mengandung sari ayam dan jahe yang sangat kaya rasa. Kuah inilah yang membuat saus scallion menjadi lebih gurih dan autentik.