Resep Oyakodon Halal, Rice Bowl Ayam dan Telur Khas Jepang yang Simpel, Sehat, dan Comforting

Potret oyakodon halal khas Jepang yang cocok untuk menu sehari-hari (Instagram @elainehanafi)
JawaPos.com - Masakan Jepang dikenal dengan cita rasanya yang sederhana namun tetap kaya rasa. Salah satu menu rumahan yang paling populer adalah Oyakodon, rice bowl berisi ayam dan telur yang dimasak dalam kuah gurih manis lalu disajikan di atas nasi hangat.
Melalui unggahan Instagram @elainehanafi, resep Oyakodon halal ini dibagikan dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang sangat praktis.
Banyak orang menganggap menu sehat identik dengan rasa hambar. Padahal, Oyakodon membuktikan bahwa hidangan berbahan ayam rebus dan telur bisa terasa sangat nikmat. Perpaduan ayam yang lembut, bawang bombay yang manis alami, serta telur yang setengah matang menciptakan tekstur dan rasa yang begitu comforting.
Tak heran jika hidangan ini menjadi salah satu menu favorit masyarakat Jepang untuk makan siang maupun makan malam karena mengenyangkan, bergizi, dan cepat dibuat.
Oyakodon merupakan salah satu jenis donburi, yaitu hidangan nasi dengan topping yang disajikan dalam mangkuk. Kata oyako dalam bahasa Jepang berarti "orang tua dan anak", yang merujuk pada kombinasi ayam dan telur dalam satu hidangan.
Meski terlihat sederhana, kunci kelezatan Oyakodon terletak pada kuahnya. Kuah gurih manis yang meresap ke ayam dan telur akan menyatu dengan nasi hangat sehingga menghasilkan rasa yang sangat memuaskan.
Versi halal ini tidak menggunakan bahan nonhalal sehingga dapat dinikmati dengan aman oleh masyarakat Indonesia.
Bahan Oyakodon Halal
Bahan Utama
300-350 gram paha ayam fillet tanpa kulit, potong kecil
3 butir telur, kocok asal tercampur
Bahan Kuah
200 ml air
2 sdm kecap asin
1 sdt saus tiram
3/4 sdt gula pasir
Sedikit garam atau kaldu jamur (opsional)
Bahan Pelengkap
1 buah bawang bombay, iris memanjang
Daun bawang secukupnya
Nasi hangat untuk penyajian
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