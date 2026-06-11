Resep Kanom Leum Keum, Dessert Santan Lembut Khas Thailand yang Viral dan Mudah Dibuat

JawaPos.com - Pencinta dessert berbahan santan wajib mencoba Kanom Leum Keum, jajanan manis khas Thailand yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Hidangan ini memiliki dua lapisan dengan tekstur berbeda, yaitu lapisan santan yang creamy dan lapisan talas yang lembut serta sedikit kenyal.

Melalui unggahan Instagram @indocol.id, resep Kanom Leum Keum dibagikan dengan bahan yang relatif sederhana dan mudah ditemukan. Meski tampilannya terlihat cantik dan premium, proses pembuatannya ternyata cukup mudah sehingga cocok dicoba di rumah.

Perpaduan rasa gurih dari santan dan manis yang pas membuat dessert ini cocok disajikan sebagai camilan keluarga, hidangan saat berkumpul, maupun ide jualan yang menarik.

Kanom Leum Keum merupakan salah satu dessert tradisional Thailand yang terkenal dengan teksturnya yang lembut dan sensasi lumer di mulut. Nama "Leum Keum" sendiri sering diartikan sebagai hidangan yang begitu lezat hingga membuat orang lupa berhenti makan.

Dessert ini biasanya terdiri dari lapisan santan putih yang creamy dan lapisan berwarna cerah dengan rasa talas atau variasi rasa lainnya. Saat disantap dingin, teksturnya menjadi semakin nikmat dan menyegarkan.

Tak heran jika makanan ini banyak diminati karena memiliki cita rasa yang ringan, tidak terlalu manis, dan cocok untuk berbagai usia.

Bahan Vla Santan

60 gram tepung beras

50 gram gula pasir

700 ml santan kental

1/4 sdt garam

1/4 sdt vanila bubuk

Bahan Lapisan Talas

60 gram tepung hunkwe

100 gram gula pasir

600 ml air

1/4 sdt garam

3 lembar daun pandan (opsional)

1/4 sdt vanila bubuk

Pewarna makanan ungu secukupnya atau pasta talas sesuai selera

Cara Membuat Lapisan Talas

1. Masukkan air ke dalam panci.

2. Tambahkan gula pasir, garam, vanila bubuk, dan daun pandan.

3. Aduk hingga larut.

4. Masukkan tepung hunkwe sedikit demi sedikit sambil terus diaduk.

5. Tambahkan pewarna makanan ungu atau pasta talas.

6. Masak dengan api sedang sambil diaduk hingga adonan mengental dan meletup-letup.

7. Angkat daun pandan.

8. Tuang adonan ke dalam cetakan atau wadah saji.

9. Ratakan permukaannya lalu biarkan setengah dingin.