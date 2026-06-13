Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 13 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Sagitarius perlu memperhatikan apa yang dikatakan. Jika tidak berhati-hati, mereka bisa secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang menyakitkan.



Cobalah untuk keluar dari percakapan yang mungkin memicu kemarahan. Tetaplah fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup. Pastikan Sagitarius tidak menyakiti orang lain dengan komentar atau ucapan apa pun.

Pertumbuhan spiritual sedang memenuhi pikiran zodiak Capricorn hari ini. Capricorn ingin tumbuh secara spiritual dan hari ini baik untuk bergerak menuju arah itu.

Capricorn akan dibimbing secara intuitif dan pencarian jiwa ini akan membantu untuk meluruskan berbagai hal dengan mengeluarkan yang terbaik dari diri sendiri.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 13 Juni 2026.



Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu meluangkan waktu untuk fokus pada pasangan dan berada di sisinya saat dia membutuhkan. Terkait karir, Sagitarius harus bersikap cerdas dalam menangani situasi sulit di tempat kerja.



Sementara itu, cobalah mencapai moderasi dan mengendalikan impuls diri untuk kesehatan yang baik. Pada ranah keuangan, pertimbangkan setiap tawaran kemitraan atau transaksi dengan cermat sebelum menandatangani dokumen apa pun.

Cinta Sagitarius