Orang yang Benar-Benar Bahagia di Usia Senja, Sudah Lama Berhenti Mempedulikan 7 Hal Ini Menurut Psikologi

seseorang yang bahagia di usia senja.
JawaPos.com - Ada sesuatu yang menarik tentang orang-orang yang memasuki usia senja dengan wajah tenang, hati ringan, dan cara hidup yang terlihat damai.
Mereka bukan tidak pernah mengalami kehilangan, penyesalan, atau masalah hidup. Justru kebanyakan dari mereka telah melewati fase hidup yang panjang: jatuh bangun ekonomi, konflik keluarga, kegagalan, sakit hati, hingga rasa takut kehilangan.
Namun seiring bertambahnya usia, banyak dari mereka menemukan satu rahasia penting: kebahagiaan bukan datang dari memiliki semuanya, melainkan dari berhenti membiarkan hal-hal tertentu menguras pikiran dan energi.
Psikologi modern juga mendukung hal ini. Banyak penelitian tentang kesejahteraan emosional menunjukkan bahwa orang yang lebih bahagia di usia tua cenderung memiliki kemampuan melepaskan tekanan sosial, ekspektasi tidak realistis, dan kebutuhan untuk selalu membuktikan diri.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (27/5), terdapat 7 hal yang biasanya sudah lama berhenti dipedulikan oleh orang-orang yang benar-benar bahagia di usia senja.
1. Mereka Tidak Lagi Terobsesi dengan Penilaian Orang Lain
Di usia muda, banyak orang hidup berdasarkan opini sekitar. Takut dianggap gagal. Takut dikritik. Takut tidak diterima.
Akibatnya, hidup menjadi pertunjukan tanpa akhir.
Namun orang yang bahagia di usia senja biasanya sudah memahami satu hal penting:
tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu bukan masalah besar.
Mereka tidak lagi terlalu sibuk membangun citra sempurna. Mereka memakai pakaian yang nyaman, menikmati hobi sederhana, berbicara apa adanya, dan tidak merasa perlu menjelaskan setiap keputusan hidup kepada semua orang.
