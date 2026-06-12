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Niko Sulpriyono
Sabtu, 13 Juni 2026 | 04.17 WIB

8 Weton yang Diyakini Punya Peluang Besar Meraih Kemakmuran Menurut Primbon Jawa dan Leluhur

Ilustrasi Weton (Freepik) - Image

Ilustrasi Weton (Freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran, tetapi juga dipercaya dapat menggambarkan karakter, kecenderungan hidup, hingga potensi seseorang dalam meraih kesuksesan. 

Warisan budaya ini telah dikenal selama berabad-abad dan masih menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat hingga saat ini.

Banyak orang meyakini bahwa karakter yang terbentuk sejak lahir dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi tantangan, membangun relasi, serta memanfaatkan peluang yang datang. 

Oleh karena itu, weton sering dijadikan sebagai salah satu cara untuk memahami potensi diri dan arah perjalanan hidup seseorang.

Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa ramalan weton merupakan bagian dari tradisi budaya yang tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mutlak. 

Kemakmuran dan keberhasilan tetap ditentukan oleh usaha, kerja keras, ketekunan, serta kehendak Tuhan Yang Maha Esa. 

Berikut delapan weton yang dalam Primbon Jawa dipercaya memiliki peluang besar untuk menikmati kehidupan yang lebih sejahtera.

1. Minggu Pon

Minggu Pon dikenal sebagai weton yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru. 

Pemilik weton ini umumnya mudah bergaul dan mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan berbagai kalangan. 

Kemampuan tersebut sering menjadi modal penting dalam membangun jaringan sosial maupun profesional.

Editor: Hanny Suwindari
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