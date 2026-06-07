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Niko Sulpriyono
Minggu, 7 Juni 2026 | 20.46 WIB

Rezeki Datang dari Segala Arah? 6 Zodiak Ini Diramalkan Banjir Duit dan Peluang Besar Sepanjang Juni

Ilustrasi zodiak banjir duit (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak banjir duit (Freepik)

JawaPos.com - Bulan Juni sering dianggap sebagai periode yang membawa energi baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan finansial. 

Bagi sebagian orang, bulan ini menjadi momentum untuk memulai langkah baru, memperluas peluang, atau menikmati hasil dari kerja keras yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam dunia astrologi, pergerakan energi dan karakter setiap zodiak kerap dikaitkan dengan peluang keberuntungan yang berbeda-beda. 

Ada zodiak yang diprediksi menghadapi tantangan, sementara yang lain dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kemajuan dalam karier, bisnis, maupun kondisi keuangan.

Menariknya, sejumlah zodiak disebut memiliki potensi mengalami peningkatan rezeki selama Juni

Mulai dari peluang usaha, bonus pekerjaan, proyek baru, hingga pemasukan tak terduga, berikut enam zodiak yang diprediksi memiliki peluang finansial paling menjanjikan sepanjang bulan ini yang dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Minggu (07/06).

1. Gemini

Gemini dikenal sebagai pribadi yang energik, komunikatif, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. 

Kemampuan membangun relasi membuat pemilik zodiak ini sering kali memiliki jaringan yang luas dan membuka banyak peluang dalam kehidupan profesional maupun pribadi.

Pada Juni, Gemini diprediksi memiliki peluang memperoleh pemasukan tambahan dari berbagai sumber. 

Editor: Candra Mega Sari
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