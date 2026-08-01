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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 22.50 WIB

Jika Anda Merasakan 7 Tanda Ini dari Pasangan, Anda Sedang Diabaikan Secara Emosional Menurut Psikologi

seseorang yang diabaikan secara emosional./Magnific/gzorgz - Image

seseorang yang diabaikan secara emosional./Magnific/gzorgz

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, perhatian tidak selalu diwujudkan melalui hadiah mahal atau kata-kata romantis. Yang jauh lebih penting adalah kehadiran secara emosional.

Seseorang bisa tinggal serumah, mengobrol setiap hari, bahkan masih sering pergi bersama pasangannya, tetapi tetap merasa kesepian. Perasaan inilah yang dalam psikologi sering dikaitkan dengan pengabaian emosional (emotional neglect).

Pengabaian emosional bukan berarti pasangan selalu bersikap kasar atau melakukan kekerasan. Justru, kondisi ini sering kali berlangsung secara halus dan tidak disadari. Pasangan mungkin tetap menjalankan rutinitas bersama, tetapi gagal memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (1/8), menurut berbagai penelitian dalam psikologi hubungan, kebutuhan emosional seperti didengarkan, dipahami, dihargai, dan divalidasi merupakan fondasi utama hubungan yang sehat.

Ketika kebutuhan tersebut terus-menerus tidak terpenuhi, seseorang dapat mengalami stres, kehilangan rasa aman, bahkan mempertanyakan nilai dirinya sendiri.

Lalu, apa saja tanda bahwa Anda mungkin sedang diabaikan secara emosional?

1. Perasaan Anda Selalu Dianggap Berlebihan

Pernahkah Anda mengungkapkan rasa sedih, kecewa, atau marah, tetapi pasangan justru berkata:

"Kamu terlalu sensitif."
"Lebay banget."
"Masa hal kecil saja dipikirin?"

Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terdengar sederhana. Namun jika terus terjadi, Anda akan mulai merasa bahwa emosi Anda tidak penting.

Editor: Hanny Suwindari
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