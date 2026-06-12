11 Weton Paling Hoki di Juni 2026 Menurut Primbon Jawa, Rezeki Datang Bertubi-tubi dan Keuangan Makin Kuat

JawaPos.com - Bulan Juni sering dianggap sebagai salah satu periode yang membawa energi baru bagi banyak orang.

Dalam pandangan primbon Jawa, perubahan waktu dan perputaran bulan dipercaya dapat memengaruhi dinamika keberuntungan yang dimiliki oleh setiap weton.

Karena itulah, banyak masyarakat yang penasaran weton apa saja yang diperkirakan sedang berada dalam fase positif, terutama dalam urusan rezeki dan keuangan.

Meski weton bukanlah penentu mutlak nasib seseorang, banyak orang meyakini bahwa kombinasi hari dan pasaran kelahiran dapat menggambarkan karakter yang berpengaruh terhadap peluang kesuksesan.

Karakter seperti kerja keras, kecerdasan dalam mengambil keputusan, kemampuan membangun relasi, hingga keberanian menghadapi tantangan sering menjadi faktor yang membuat seseorang lebih mudah meraih keberuntungan.

Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk menikmati keberuntungan finansial pada Juni 2026.

Rezeki yang datang bisa berupa peluang usaha, peningkatan karier, bertambahnya penghasilan, maupun kemudahan dalam mencapai target yang selama ini diupayakan.

Dilansir dari kanal YouTube Primbon Tanah Jawa, inilah sebelas weton yang sering disebut sebagai weton paling hoki di Juni 2026.

1. Jumat Kliwon