7 Weton Tibo Langit Punya Perlindungan dan Raih Kesuksesan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam primbon Jawa, weton Tibo Langit dipercaya sebagai kelompok weton pewaris khodam burung garuda yang sakti dan kuat.

Khodam burung garuda diyakini mampu memberikan perlindungan, keberuntungan, dan kesuksesan bagi pemilik weton Tibo Langit.

Ketujuh weton ini umumnya memiliki ciri fisik kuat, watak berani, jiwa kepemimpinan, daya tarik kuat, dan intuisi tajam.

Namun menurut primbon Jawa, khodam ini hanya akan hadir pada mereka yang menjaga jiwa tetap bersih dan memiliki tekad kuat.

Dilansir dari akun YouTube Filosofi Jawa pada Jumat (12/6), berikut tujuh weton tibo langit punya perlindungan dan raih kesuksesan menurut primbon Jawa.

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1. Kamis Legi

Weton Kamis Legi dikuasai planet Jupiter dan Bumi, membawa karakter baik hati, penyayang, dan murah hati secara alami.

Weton ini juga dikenal cerdas, kreatif, inovatif, serta memiliki bakat seni dan bisnis yang luar biasa menonjol.

Kemampuannya menarik simpati orang lain dengan mudah menjadikan Kamis Legi berpotensi kuat sebagai pewaris khodam burung garuda.