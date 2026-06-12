6 Weton Bangsawan Menurut Primbon Jawa, Sejak Lahir Dipercaya Membawa Aura Kemuliaan dan Keberuntungan

Ilustrasi weton dengan aura bangsawan (Magnific)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat kecocokan, peruntungan, atau karakter seseorang.
Lebih dari itu, weton juga dipercaya mampu menggambarkan sifat dasar yang melekat sejak lahir, termasuk potensi menjadi pribadi yang berwibawa, dihormati, dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial.
Salah satu istilah yang sering muncul dalam penafsiran primbon Jawa adalah weton bangsawan.
Sebutan ini bukan berarti seseorang benar-benar berasal dari keluarga kerajaan atau keturunan ningrat.
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Sebaliknya, istilah tersebut merujuk pada karakter dan aura yang membuat seseorang tampak berkelas, berwibawa, serta memiliki kemampuan memimpin dan mendapatkan penghormatan dari orang lain.
Pemilik weton yang sering disebut sebagai weton bangsawan biasanya dikenal memiliki sikap bijaksana, tutur kata yang baik, kepribadian yang tenang, serta kemampuan mengambil keputusan yang tepat.
Karakter inilah yang membuat mereka mudah mendapatkan tempat istimewa di lingkungan sosial maupun dunia pekerjaan.
Dilansir dari kanal Youtube Primbon Tanah Jawa, inilah enam weton yang dalam berbagai penafsiran primbon Jawa sering dikaitkan dengan aura bangsawan, kemuliaan, dan keberuntungan.
1. Jumat Kliwon
Jumat Kliwon termasuk salah satu weton yang paling sering disebut memiliki aura kebangsawanan yang kuat.
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