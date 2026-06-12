8 Weton Tulang Wangi yang Dipercaya Paling Rentan Mengalami Gesekan Gaib saat Malam 1 Suro Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton tulang wangi (Magnific)
JawaPos.com - Malam 1 Suro memiliki tempat istimewa dalam tradisi masyarakat Jawa. Malam yang menandai pergantian tahun Jawa ini sering diisi dengan berbagai kegiatan spiritual seperti doa, tirakat, meditasi, hingga refleksi diri.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, malam tersebut dianggap memiliki nuansa yang berbeda karena dipercaya membawa energi spiritual yang lebih kuat dibandingkan hari-hari biasa.
Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan primbon Jawa adalah tulang wangi.
Istilah ini digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki aura khusus, kepekaan batin yang lebih tinggi, atau kemampuan merasakan sesuatu yang tidak mudah dirasakan oleh kebanyakan orang.
Namun, perlu dipahami bahwa hal ini merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak memiliki dasar ilmiah yang dapat dibuktikan secara pasti.
Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, beberapa weton sering dikaitkan dengan karakter tulang wangi karena memiliki intuisi yang kuat, perasaan yang peka, dan kecenderungan lebih mudah merasakan perubahan suasana di sekitarnya.
Saat malam 1 Suro tiba, weton-weton ini dipercaya lebih sensitif terhadap berbagai pengalaman spiritual dibandingkan yang lain.
Dilansir dari kanal Youtube Rahasia Jawa, inilah delapan weton yang kerap disebut sebagai weton tulang wangi dalam berbagai penafsiran primbon Jawa.
1. Jumat Kliwon
Jumat Kliwon merupakan salah satu weton yang paling sering disebut ketika membahas kepekaan spiritual dalam primbon Jawa.
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