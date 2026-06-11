6 Weton Tibo Loro Masuk Fase Rezeki dan Puncak Kemakmuran Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, weton Tibo Loro dikenal sebagai kelompok weton yang harus melewati ujian berat sebelum mencapai puncak kemakmuran.

Keenam weton ini terbagi dalam dua kelompok berdasarkan nilai neptu, yaitu neptu 9 dan neptu 14, dengan pola fase rezeki yang berbeda.

Meski label Tibo Loro terdengar menakutkan, primbon Jawa justru mencatat bahwa di baliknya tersimpan peta keberuntungan luar biasa.

Memahami alur waktu dan momentum rezeki dari setiap weton ini menjadi kunci melewati fase terberat dengan kepala tegak.

Dilansir dari akun YouTube Suluk Weton pada Kamis (11/6), berikut enam weton tibo Loro masuk fase rezeki dan puncak kemakmuran menurut primbon jawa.

1. Senin Legi

Weton Senin Legi masuk kelompok neptu 9 dan dinaungi tiga kekuatan sekaligus: ginuron keringan, waseso segoro, dan dadi kayu.

Naungan waseso segoro menjadikan sumber rezeki weton ini sangat luas seperti lautan dan bisa datang dari arah mana saja.

Fase emas pertama weton ini dimulai pada usia 24 hingga 30 tahun, di mana usaha dan karier mulai menunjukkan hasil nyata.