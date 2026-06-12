Finansial Kian Kuat! 10 Weton Ini Disebut Memiliki Potensi Menikmati Rezeki Berlimpah dalam Waktu Dekat

Ilustrasi weton yang rezekinya berlimpah (Magnific)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton sering dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami karakter dan potensi yang dimiliki seseorang.
Perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai sifat dasar, cara menghadapi tantangan, hingga peluang keberuntungan dalam kehidupan.
Meski demikian, primbon Jawa tidak pernah mengajarkan bahwa keberhasilan datang hanya karena weton semata.
Kesuksesan tetap membutuhkan kerja keras, ketekunan, dan kemampuan memanfaatkan peluang yang hadir.
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Namun, beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya rezeki sehingga sering dikaitkan dengan kemakmuran dan kehidupan yang lebih mapan.
Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang disebut memiliki energi positif dalam urusan keuangan.
Pemilik weton-weton ini dipercaya berpotensi menikmati peningkatan rezeki, peluang usaha yang lebih luas, hingga kondisi finansial yang semakin kuat dalam waktu dekat.
Dilansir dari kanal YouTube Primbon Tanah Jawa, inilah sepuluh weton yang kerap disebut memiliki potensi menikmati rezeki berlimpah dan kemajuan finansial yang membanggakan.
1. Jumat Kliwon
Jumat Kliwon sering dianggap sebagai salah satu weton yang memiliki naluri bisnis yang kuat.
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