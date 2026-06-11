3 Weton yang Hidupnya Diramalkan Makmur Jauh dari Segala Macam Kesulitan Ekonomi di Tahun 2026

JawaPos.com - Dalam kepercayaan pribon, sejumlah weton dikenal punya keberuntungan baik dalam hidupnya.

Di tahun 2026, orang-orang yang diberkahi keberuntungan dan dianggap punya energi yang cocok dengan tahun yang berlangsung diramalkan akan menjalani hidup yang menyenangkan.

Banyak hal-hal baik dikatakan akan datang sekaligus di saat yang bersamaan keberuntungan juga menjauhkan keburukan dari hidup.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan hidupnya akan makmur dan jauh dari segala macam kesulitan ekonomi di tahun 2026.

1. Weton Senin Wage

Dalam kepercayaan primbon, weton Senin Wage diyakini memiliki watak sedikit temperamen dan emosional.

Meski begitu, mereka juga punya sisi lain yang berupa kebaikan yakni orang yang beretos kerja tinggi.

Maka tidak heran bila mereka sering mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab serta amanah.

Di tahun 2026 ini pun mereka diramlkanjadi slah satu orang yang akan jauh dari kesulitan ekonomi