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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 10 Juni 2026 | 18.41 WIB

9 Weton Paling Hoki dan Rezeki Nomplok di Tahun 2026 Menurut Primbon Jawa

Weton paling hoki dan rezeki nomplok di tahun 2026 menurut primbon jawa / foto : Magnific/ jcomp - Image

Weton paling hoki dan rezeki nomplok di tahun 2026 menurut primbon jawa / foto : Magnific/ jcomp

JawaPos.com – Primbon Jawa menyimpan perhitungan weton yang dipercaya bisa membaca kecenderungan rezeki dan keberuntungan seseorang di tahun tertentu.

Memasuki tahun 2026 yang disebut memiliki unsur angin dan tanah sebagai dominasi energinya, sejumlah weton diprediksi akan menerima rezeki nomplok.

Berdasarkan perhitungan primbon Jawa, terdapat sembilan weton paling hoki yang diprediksi akan mengalami lonjakan keberuntungan sepanjang tahun 2026.

Meski begitu, weton hanyalah panduan energi dan bukan penentu nasib mutlak, karena keberuntungan tetap bergantung pada usaha dan tindakan nyata.

Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Rabu (10/6), berikut sembilan weton paling hoki dan rezeki nomplok di tahun 2026 menurut primbon jawa.

1. Senin legi

Weton Senin Legi diprediksi menjadi salah satu weton paling beruntung di tahun 2026.

Rezeki weton ini diprediksi mengalir lancar, didukung oleh kemampuan berpikir yang tajam dan cepat membaca peluang.

Namun keberuntungan ini baru bisa terwujud jika tidak hanya dipikirkan, melainkan benar-benar dieksekusi dengan tindakan nyata.

2. Kamis wage

Editor: Setyo Adi Nugroho
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