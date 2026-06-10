7 Weton Beruntung Siap Panen Rezeki di Bulan Juni 2026 Versi Primbon Jawa

Weton beruntung siap panen rezeki di bulan Juni 2026 versi primbon Jawa (Magnific/Jcomp)
JawaPos.com - Primbon Jawa menyimpan sistem perhitungan weton yang dipercaya mampu membaca kecenderungan energi seseorang dalam periode tertentu.
Mulai Juni 2026, tujuh weton disinyalir memasuki siklus keemasan yang dikenal dengan hitungan gedong dalam tradisi primbon Jawa.
Weton-weton ini diprediksi akan panen rezeki besar, mengalami kebangkitan total, dan menemukan jalan keluar dari berbagai kebuntuan yang selama ini menghimpit.
Meski begitu, keberuntungan weton tetap harus dibarengi dengan ikhtiar nyata, kerja keras, dan doa yang tidak pernah putus.
Dilansir dari akun YouTube CAHYA WETON pada Rabu (10/6), berikut tujuh weton beruntung siap panen rezeki di bulan Juni 2026 versi primbon jawa.
1. Minggu Wage
Bulan Juni menjadi periode di mana pintu keberuntungan weton Minggu Wage terbuka melalui perantara orang lain.
Orang-orang yang sempat menjauh berpotensi kembali hadir membawa kabar baik, peluang usaha, atau bantuan nyata yang sedang dibutuhkan.
Rezeki diprediksi mengalir lebih lancar dari bulan-bulan sebelumnya, terutama bagi yang bergerak di bidang perdagangan, bisnis online, dan komunikasi.
2. Minggu Pahing
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