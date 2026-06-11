8 Weton Tibo Gedong yang Bakat Kaya dan Rezeki Berlimpah Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam primbon Jawa, terdapat metode perhitungan khusus yang disebut Tibo Gedong untuk mengenali weton dengan bakat kaya sejak lahir.

Metode ini menggunakan pembagian angka neptu weton dengan angka 5, dan jika sisa pembagiannya adalah 3 maka weton tersebut masuk kategori Tibo Gedong.

Kedelapan weton dalam kategori ini diramalkan memiliki rezeki berlimpah dan kebal dari kemiskinan sepanjang hidupnya.

Namun menurut primbon Jawa, potensi bakat kaya tersebut hanya bisa terwujud jika pemilik weton mampu mengendalikan sifat negatifnya.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Kamis (11/6), berikut delapan weton tibo gedong yang bakat kaya dan rezeki berlimpah menurut primbon Jawa.

1. Senin Pahing

Weton Senin Pahing dikenal memiliki sifat pekerja keras dan sangat tahan banting dalam menghadapi tantangan hidup.

Potensi kaya dari weton ini bisa terwujud dengan cepat jika kamu mampu bersikap teliti dan mengelola keuangan dengan baik.

Namun jika manajemen keuangan diabaikan, potensi Tibo Gedong yang dimiliki tidak akan berkembang secara maksimal.