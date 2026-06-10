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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 10 Juni 2026 | 18.09 WIB

5 Weton Ini Diprediksi Naik Kelas Finansial di Tahun Kuda Api 2026, Cek Milikmu!

Weton yang diprediksi naik kelas finansial di tahun kuda api 2026 / foto : Freepik/ benzoix - Image

Weton yang diprediksi naik kelas finansial di tahun kuda api 2026 / foto : Freepik/ benzoix

JawaPos.com – Weton sering dijadikan rujukan membaca arah finansial, terutama saat memasuki Tahun Kuda Api 2026 yang dipercaya membawa perubahan.

Dalam perhitungan tradisional, weton dikaitkan dengan peluang naik kelas finansial pada momentum tertentu seperti Kuda Api.

Tahun Kuda Api 2026 banyak dibahas karena dianggap membuka fase baru finansial bagi weton tertentu.

Pembahasan weton dan finansial kembali menarik perhatian karena harapan naik kelas di tengah dinamika ekonomi.

Dikutip dari akun YouTube NEWS PARALEL pada Rabu (10/6), dijelaskan bahwa ada lima weton yang diprediksi naik kelas finansial di tahun kuda api 2026.

1. Sabtu Kliwon

Dalam perhitungan Jawa, mereka yang lahir pada Sabtu Kliwon dikenal memiliki karakter yang sangat kuat dan teguh pendirian.

Mereka ibarat batu karang di tengah lautan yang tidak mudah goyah meskipun dihantam ombak berkali-kali.

Orang dengan weton ini memiliki rasa malu yang besar ketika mengalami kegagalan, namun justru hal tersebut membuat mereka tidak pernah takut untuk mencoba hal baru.

Primbon menyebutkan bahwa mereka akan mengalami masa pembuktian diri yang luar biasa dalam waktu mendatang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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