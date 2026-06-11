5 Weton Emas Penuh Rezeki, Kemakmuran dan Kemuliaan Menurut Primbon Jawa

Weton emas penuh rezeki, kemakmuran dan kemuliaan menurut primbon Jawa (Magnific/Lifeforstock)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton bukan sekadar catatan hari lahir biasa.
Konsep weton emas hadir sebagai warisan leluhur yang mengungkap potensi rezeki dan kemakmuran seseorang sejak dilahirkan.
Lima weton pilihan dalam primbon Jawa ini dipercaya menyimpan energi kemuliaan yang luar biasa besar.
Namun energi weton emas tersebut baru bisa berpendar ketika pemiliknya melewati proses tempaan hidup yang berat.
Dilansir dari akun YouTube CAHYA WETON pada Kamis (11/6), berikut lima weton emas penuh rezeki, kemakmuran dan kemuliaan menurut primbon jawa.
Baca Juga: 11 Weton Tulang Wangi dalam Primbon Jawa, Benarkah Memiliki Aura Spiritual yang Paling Kuat?
1. Senin Pon
Senin Pon memiliki neptu 11 dan dikenal sebagai weton dengan ketahanan mental luar biasa.
Karakter dasarnya tenang, tidak suka mengumbar janji, dan memiliki tanggung jawab tinggi.
Rezeki mereka bukan jenis instan, melainkan dikumpulkan sedikit demi sedikit melalui jatuh bangun.
Pintu rezeki Senin Pon akan terbuka lebar setelah melewati satu atau dua kegagalan besar.
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang