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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 11 Juni 2026 | 18.10 WIB

5 Weton Emas Penuh Rezeki, Kemakmuran dan Kemuliaan Menurut Primbon Jawa

Weton emas penuh rezeki, kemakmuran dan kemuliaan menurut primbon Jawa (Magnific/Lifeforstock) - Image

Weton emas penuh rezeki, kemakmuran dan kemuliaan menurut primbon Jawa (Magnific/Lifeforstock)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton bukan sekadar catatan hari lahir biasa.

Konsep weton emas hadir sebagai warisan leluhur yang mengungkap potensi rezeki dan kemakmuran seseorang sejak dilahirkan.

Lima weton pilihan dalam primbon Jawa ini dipercaya menyimpan energi kemuliaan yang luar biasa besar.

Namun energi weton emas tersebut baru bisa berpendar ketika pemiliknya melewati proses tempaan hidup yang berat.

Dilansir dari akun YouTube CAHYA WETON pada Kamis (11/6), berikut lima weton emas penuh rezeki, kemakmuran dan kemuliaan menurut primbon jawa.

1. Senin Pon

Senin Pon memiliki neptu 11 dan dikenal sebagai weton dengan ketahanan mental luar biasa.

Karakter dasarnya tenang, tidak suka mengumbar janji, dan memiliki tanggung jawab tinggi.

Rezeki mereka bukan jenis instan, melainkan dikumpulkan sedikit demi sedikit melalui jatuh bangun.

Pintu rezeki Senin Pon akan terbuka lebar setelah melewati satu atau dua kegagalan besar.

Editor: Candra Mega Sari
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