7 Weton Paling Beruntung di Bulan Juni 2026 Menurut Primbon Jawa, Rezeki Mulai Terbuka!

Ilustrasi weton paling beruntung rezeki di bulan Juni 2026 menurut primbon Jawa (Magnific/Lifeforstock)
JawaPos.com - Primbon Jawa menyimpan berbagai perhitungan weton yang dipercaya mencerminkan energi seseorang di periode tertentu.
Pada Juni 2026, terdapat tujuh weton yang disinyalir membawa nasib beruntung berdasarkan sistem hitungan gedong dalam primbon Jawa.
Weton ini dinilai memasuki masa di mana rezeki mulai terbuka, peluang baru bermunculan, dan urusan yang sempat mandek mulai menemukan jalan keluar.
Keberuntungan ini bukan datang sendiri, melainkan tetap perlu dibarengi usaha, doa, dan sikap yang baik.
Dilansir dari akun YouTube Fitka Channel pada Rabu (10/6), berikut tujuh weton paling beruntung di bulan Juni 2026 menurut primbon jawa.
1. Minggu wage
Bulan Juni menjadi periode yang cukup cerah bagi pemilik weton Minggu Wage, terutama dari sisi hubungan sosial.
Rezeki terlihat lebih lancar dibanding bulan-bulan sebelumnya, khususnya bagi yang bergerak di bidang perdagangan atau komunikasi.
Di dunia kerja, ada kesempatan dipercaya memegang tanggung jawab baru yang bisa menjadi pintu peluang lebih besar.
2. Minggu pahing
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