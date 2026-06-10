Punya Energi Finansial Stabil, 7 Weton Ini Selalu Dimudahkan dalam Hal Mencari Rezeki

Ilustrasi Rezeki Nomplok (Freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap diyakini memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi keuangan, peluang memperoleh rezeki, dan kestabilan materi seseorang.

Keyakinan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur yang sering menjadikan perhitungan weton sebagai salah satu pertimbangan sebelum mengambil keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan usaha dan penghidupan.

Menurut kepercayaan yang berkembang di masyarakat, beberapa weton dianggap memiliki potensi keberuntungan yang lebih kuat dalam urusan ekonomi, sehingga lebih mudah memperoleh peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Weton-weton ini juga dipercaya memiliki jalan rezeki yang relatif lebih terbuka, sehingga kondisi finansial mereka cenderung lebih stabil dibandingkan dengan sebagian weton lainnya.