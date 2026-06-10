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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 10 Juni 2026 | 16.19 WIB

Punya Energi Finansial Stabil, 7 Weton Ini Selalu Dimudahkan dalam Hal Mencari Rezeki

Ilustrasi Rezeki Nomplok (Freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap diyakini memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi keuangan, peluang memperoleh rezeki, dan kestabilan materi seseorang.

Keyakinan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur yang sering menjadikan perhitungan weton sebagai salah satu pertimbangan sebelum mengambil keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan usaha dan penghidupan.

Menurut kepercayaan yang berkembang di masyarakat, beberapa weton dianggap memiliki potensi keberuntungan yang lebih kuat dalam urusan ekonomi, sehingga lebih mudah memperoleh peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Weton-weton ini juga dipercaya memiliki jalan rezeki yang relatif lebih terbuka, sehingga kondisi finansial mereka cenderung lebih stabil dibandingkan dengan sebagian weton lainnya.

Mengutip kanal YouTube Filosofi Jawa pada Rabu (10/6), terdapat tujuh weton yang disebut memiliki energi positif dalam bidang keuangan, sehingga lebih mudah memperoleh materi dan menikmati kelancaran dalam urusan rezeki.

1. Jumat Kliwon

Weton Jumat Kliwon dikenal sebagai salah satu kombinasi hari kelahiran yang paling istimewa dalam kepercayaan Jawa.

Mereka yang terlahir pada hari ini dipercaya memiliki energi spiritual yang sangat kuat dan penuh karisma.

Jumat Kliwon memiliki neptu 14 (Jumat bernilai 6 dan Kliwon bernilai 8), yang dalam primbon Jawa tergolong angka dengan kekuatan magis tinggi.

Pemilik weton ini seringkali mendapatkan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam urusan pekerjaan dan usaha yang dijalankan.

Yang menarik, keberuntungan mereka sering datang secara tidak terduga, seperti mendapat peluang emas dari relasi, warisan tak disangka, atau bantuan dari orang-orang berpengaruh di sekitar mereka.

2. Rabu Legi

Rabu Legi adalah weton yang melahirkan sosok-sosok berwibawa dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang mumpuni.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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