6 Zodiak yang Punya Intuisi Kuat Namun Sering Mengabaikannya

ilustrasi zodiak yang intuitif. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Intuisi sering digambarkan sebagai firasat atau suara batin yang membimbing orang ketika logika gagal memberikan jawaban.

Beberapa orang sepenuhnya menyadari kemampuan intuitif mereka, tetapi astrologi percaya bahwa beberapa zodiak memiliki naluri kuat tanpa selalu menyadari bakatnya.

Menurut para ahli astrologi, zodiak-zodiak ini peka dengan motif tersembunyi dan energi halus di sekitarnya, namun rentan menangkap getaran tersebut.

Melansir astotalk, berikut enam zodiak yang memiliki intuisi kuat namun sering mengabaikannya tanpa sadar. Apakah Anda salah satunya?

1. Pisces

Pisces dianggap sebagai salah satu zodiak yang paling intuitif.

Mereka sangat emosional dan spiritual, serta cenderung menyerap perasaan orang lain.

Banyak orang memiliki mimpi yang jelas, firasat yang kuat, atau wawasan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi mereka mungkin menganggapnya sebagai imajinasi semata.