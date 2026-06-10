Ramalan Zodiak Aquarius Besok Kamis, 11 Juni 2026: Saatnya Menata Ulang Rutinitas dan Fokus pada Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini Aquarius dipengaruhi oleh konjungsi Venus dan Jupiter yang berada di rumah ke-6, sektor yang berkaitan dengan pekerjaan, rutinitas harian, kesehatan, dan produktivitas.

Energi ini mendorong Anda untuk memperbaiki berbagai hal yang selama ini terasa berantakan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

Sejak pagi, Anda mungkin merasakan dorongan kuat untuk membereskan tugas yang tertunda, menata ruang kerja, atau menyusun kembali jadwal yang lebih teratur.

Hari ini sangat cocok untuk memulai kebiasaan baru yang lebih sehat dan produktif. Dilansir dari Astrotalk, berikut ramalan lengkap dari zodiak Aquarius.

Asmara Aquarius

Dalam urusan cinta, Aquarius yang sudah memiliki pasangan perlu memberikan perhatian ekstra kepada orang terkasih.

Pasangan Anda mungkin sedang menghadapi tekanan emosional atau situasi yang membuat mereka membutuhkan dukungan lebih dari biasanya.

Kehadiran Anda, baik melalui perhatian sederhana maupun kesediaan untuk mendengarkan, akan sangat berarti bagi mereka. Bersikap tulus dan tanpa pamrih akan membantu mempererat hubungan yang sudah terjalin.

Sementara itu, Aquarius yang masih lajang berpotensi menjalin hubungan yang menarik dengan seseorang yang memiliki karakter kuat dan penuh percaya diri.

Pertemuan yang menyenangkan dapat terjadi melalui lingkungan sosial atau aktivitas sehari-hari.

Karier Aquarius

Sektor pekerjaan menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Aquarius memiliki kemampuan untuk melihat detail yang mungkin terlewat oleh orang lain, sehingga sangat cocok untuk menyelesaikan masalah teknis, memperbaiki sistem kerja, atau mengatur kembali prioritas pekerjaan.