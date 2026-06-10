4 Zodiak yang Terlalu Cepat Menyatakan Perasaannya, Terkenal Blak-Blakan Saat Mengungkapkan Perasaan

JawaPos.com-Beberapa zodiak membutuhkan waktu untuk membuka hati kepada pasangan baru.

Bahkan disaat mereka sudah yakin sedang jatuh cinta, mereka tetap memilih menunggu sebelum mengungkapkan perasaannya.

Mereka tidak ingin terburu-buru mengatakan seluruh isi hatinya terlalu cepat. Namun, ada juga zodiak yang lebih spontan.

Mereka akan mengungkapkan perasaannya begitu merasakan cinta. Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang paling mungkin mengungkapkan perasaannya.

Aries

Aries adalah zodiak yang sangat impulsif. Saat mereka sadar bahwa aries mencintai pasangan, mereka tidak akan menahan diri. Aries dikenal blak-blakan, sehingga mereka tidak melihat alasan untuk menyembunyikan perasaannya.

Cancer

Cancer tidak ingin membuka hati sepenuhnya hanya untuk mendapatkan keheningan atau penolakan sebagai balasan. Saat mereka yakin dengan perasaannya, mereka akan menemukan keberanian sesaat untuk mengatakan secara jujur.

Libra

Libra tidak pernah merasa perlu menyembunyikan perasaannya. Oleh karena itu, libra cenderung mengungkapkan perasaan lebih awal di dalam hubungan. Jika libra merasa momen yang tepat telah tiba, mereka akan mengungkapkan perasaannya.

Pisces