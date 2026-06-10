Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis, 11 Juni 2026: Peluang Kemitraan dan Kabar Baik Menanti

JawaPos.com - Hari ini Capricorn mendapatkan pengaruh positif dari konjungsi Venus dan Jupiter yang berada di rumah ke-7, sektor yang berkaitan dengan kemitraan, hubungan, kerja sama, dan urusan publik.
Posisi astrologi ini membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih erat, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.
Bagi sebagian Capricorn, hari ini bisa menjadi awal dari koneksi penting yang berpotensi berkembang menjadi hubungan jangka panjang.
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Sementara dalam dunia kerja, kesempatan untuk membangun kerja sama yang menguntungkan juga semakin terbuka.
Di sisi lain, Bulan yang berada di rumah ke-4 membawa perhatian pada keluarga, rumah, dan kenyamanan emosional. Kehangatan dari orang-orang terdekat akan menjadi sumber energi positif sepanjang hari.
Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 11 Juni 2026.
Asmara Capricorn
Sektor percintaan menjadi salah satu area yang paling bersinar hari ini. Pengaruh Venus membuat suasana romantis terasa lebih kuat dari biasanya.
Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, hubungan akan dipenuhi kehangatan, gairah, dan kedekatan emosional yang lebih dalam.
Manfaatkan momen ini untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama pasangan. Percakapan yang tulus maupun aktivitas sederhana berdua dapat mempererat hubungan dan menciptakan kenangan yang berharga.
Sementara itu, Capricorn yang masih lajang memiliki peluang menarik untuk bertemu seseorang yang mampu membuat hati berdebar.
Interaksi sosial yang santai bisa berkembang menjadi hubungan yang lebih serius jika dijalani dengan terbuka dan apa adanya.
Karier Capricorn
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