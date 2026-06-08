Bakal Kaya Raya, 6 Weton Tibo Lungguh Ini Diprediksi Tak Pernah Melarat Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, istilah tibo lungguh digunakan untuk menggambarkan weton yang diyakini memiliki garis hidup penuh kemapanan dan kesejahteraan. Pemilik weton ini dipercaya membawa keberuntungan sejak lahir, sehingga peluang untuk meraih kesuksesan dan kehidupan yang berkecukupan cenderung lebih besar.

Mereka disebut memiliki perjalanan hidup yang relatif lancar dalam urusan ekonomi. Kesempatan memperoleh rezeki kerap datang dari berbagai sumber, mulai dari hasil kerja keras, usaha yang dijalankan, warisan keluarga, hingga peluang menguntungkan yang muncul secara tak terduga. Karena itu, weton-weton tersebut dipercaya jarang mengalami kesulitan finansial yang berkepanjangan.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Primbon Cirebon pada Senin (8/6), terdapat enam weton tibo lungguh yang diramalkan akan menikmati kehidupan bergelimang harta, hidup berkecukupan, dan terhindar dari kondisi serba kekurangan menurut Primbon Jawa.

1. Selasa Pahing

Selasa Pahing merupakan kombinasi hari Selasa dengan pasaran Pahing, memiliki total neptu 12 yang terdiri dari nilai 3 untuk hari Selasa dan 9 untuk pasaran Pahing. Para pemilik weton ini memiliki karakteristik kepemimpinan yang kuat dan tidak cocok menjadi bawahan. Kepribadian mereka cenderung tegas, bermoral tinggi, dan memiliki kemampuan memimpin yang luar biasa.

Potensi karir mereka sangat cemerlang di bidang kepemimpinan, khususnya sebagai pebisnis, pedagang, atau pimpinan organisasi. Mereka memiliki naluri bisnis yang tajam dan kemampuan spekulasi yang tinggi. Ekonomi keluarga mereka cenderung akan berkembang pesat karena semangat dan dedikasi yang mereka miliki dalam menjalankan usaha.

2. Rabu Legi

Rabu Legi dengan total neptu 12, terdiri dari 7 untuk hari Rabu dan 5 untuk pasaran Legi, memiliki karakter yang sangat berbeda. Pemilik weton ini dikenal memiliki sifat mengayomi, peduli, dan selalu siap melindungi orang lain. Mereka memiliki kemampuan memahami permasalahan disekitarnya dengan mendalam.

Profesi ideal bagi mereka adalah guru, dosen, pemimpin daerah, atau posisi yang membutuhkan kemampuan membimbing. Untuk mencapai kesuksesan maksimal, mereka disarankan untuk menjaga hubungan baik dengan Tuhan, keluarga, dan lingkungan sosial. Karir mereka diprediksi akan terus menanjak dengan stabil.